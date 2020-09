47 neue Fachfachkräfte für die Schweizer Industrie parat — Diplomfeier der hftm hat stattgefunden

Die 43 Absolventen, welche nach zweijährigem Vollzeitstudium ihr Diplom in Empfang nehmen konnten, dürfen sich stolz «Techniker/in HF» nennen, wie die Höhere Fachschule für Technik Mitteland (hftm) mitteilt.

Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Feier nur im kleinen Rahmen durchgeführt und man verzichtete auf die Einladung zusätzlicher Gäste. Die Feier und Diplomierung konnte jedoch von Zuhause aus via Livestream mitverfolgt werden. Musikalisch wurde der Event durch die junge und stimmgewaltige Bieler Musikerin DANA in Begleitung von Gitarrist Timon abgerundet, so die hftm weiter.

Diplompreise für beste Leistungen

Vom Präsidenten der Expertenkommission Michael Op de Hipt wurden attraktive Diplompreise für herausragende Leistungen vergeben.

Den Best-Pratice-Award hat Valdrin Amtetin in Maschinenbau erhalten und Pascal Gerster in Systemtechnik.

Thomas Gerster hat den Fraise-Preis für die beste Gesamtleistung in Maschinenbau (Konstruktionstechnik) erhalten.

Im Fachbereich Maschinenbau im Schwerpunkt Produktionstecknik wurde Patrick Rodrigues Ferreira mit dem Hänggi-Preis ausgezeichnet.