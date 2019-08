Ab Jahrgang 2016 mit Mami oder Papi und bis zu den 9. Klassen starteten 210 Lengnauer Kinder zum Schülerrennen des Ski- und Sportclubs und Volley Lengnau am Mittwochabend. Am Lengnauer Dorffest ist auch heuer viel los und die einzelnen Vereine bieten in der Festwirtschaft Spezialitäten an.

Am Donnerstag wirteten die Mitglieder des FC Lengnau und Musik mit Buddy Dee und The Ghostriders und mit Corinne Schlup mit Dudelsackgruppe lud zum Verweilen. Am Freitag gibts Fischknusperli der Mitglieder des Tennisclubs und dazu Musik mit Luigi Fossati und Los Calvados.

Kinder- und Jugendfest am Samstag

Höhepunkt des Festes ist am Samstag das vom Elternrat organisierten Kinder- und Jugendfest mit Flohmarkt für und von Kindern, dem Markt mit einheimischen «Marktfahrern». Regionale Spezialitäten, Dekomaterial, Handarbeitsartikel und vieles mehr wird angeboten.

iesenseifenblasen, Speed Stacking-Demo, XXL-Töggelikasten, Glitzer und Frisuren und – sicher jetzt ganz aktuell – Schnupperschwingen bieten für alle Kinder etwas.

«Meet and eat» heisst es am Samstagabend, wenn die Festbesucher sich in den Restaurants des Dorfes ihr Essen holen und sich dann an den langen Tischen für das gemütliche Zusammensein treffen. Unterhalten mit Livemusik werden Family and Friends, Luca Mettler Band und Zion Step. «Meet and eat» wird von allen Ortsparteien gemeinsam organisiert. Dass alle Parteien für einen gemeinsamen Anlass zusammenspannen, ist in Lengnau möglich – auch im Wahljahr. OK-Präsident des Dorffestestes ist Gemeindepräsident Max Wolf und Vertreter der Parteien sind im OK.