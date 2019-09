«Wir haben nur diese Welt und können dazu beitragen, dass sie sauber bliebe» erklärt Ruth Vogt vom «Praktischen Umweltschutz Schweiz, Push» den Zweitklässlern. Peto und Petina, die Trinkflaschen wollen im richtigen Container entsorgt werden. Spielerisch lernen die Kinder den Pet-Kreislauf, bis aus richtig entsorgtem Pet wieder neue Flaschen werden. Möglichst wenig Pet kaufen, den Tee selber kochen oder Wasser vom Hahnen trinken, zurückdenken, ein schwieriges Unterfangen.

Die 160 Leute, am Clean-up Day in Lengnau sind sich einig, sie seien wohl kaum jene, die einfach wegwerfen. Mit dabei Mitglieder der Ortsparteien, zahlreicher Vereine und Firmen, der Frauengruppe und Einzelpersonen. «Wir wollen uns integrieren und etwas für die Umwelt tun» sagt Boris Lanoir, Fabrikdirektor der CSL, fasst Handschuhe und den Kehrrichtsack und macht sich auf zum Aufräumen. Bunt ist das Sprachengewirr am Sammelplatz. John aus England, Koray aus der Türkei, Ruedi oder Christina, Sandra, Andreas und Riai aus Lengnau, darunter für den Gemeinderat Kandidierende und ihre Angehörigen oder der Mitarbeitende der CSL der jeden Morgen den Zug 05.19 aus Zürich nach Lengnau nehme.