11-Jähriger wird auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und verletzt

Am Mittwochmorgen, gegen 7.20 Uhr, wurde beim Kreisel in der Solothurnstrasse in Bettlach ein Knabe von einem Auto erfasst. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Solothurn überquerte er auf seinem Trottinett den Fussgängerstreifen in südlicher Richtung.

Der Autolenker wollte den Kreisverkehr in Richtung Solothurn verlassen und übersah dabei offenbar das Kind. Bei der Kollision wurde der 11-Jährige leicht bis mittelschwer verletzt und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, teilt die Polizei mit. (kps)

