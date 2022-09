Unihockey – Herren 1. Liga Überraschungssieg für Zuger Highlands gegen TSV Unihockey Deitingen Überraschung bei Zuger Highlands gegen TSV Unihockey Deitingen: Der Tabellenelfte (Zuger Highlands) hat am Sonntag auswärts den Tabellenfünften 6:5 besiegt. Für die Zuger war es zugleich der erste Saisonsieg im vierten Spiel.

(chm)

Lukas Galli eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für TSV Unihockey Deitingen das 1:0 markierte. In der 25. Minute baute Marco Stüdi den Vorsprung für TSV Unihockey Deitingen auf zwei Tore aus (2:0). TSV Unihockey Deitingen erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Reto Gugler weiter auf 3:0.

TSV Unihockey Deitingen erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Sandro Aeschbacher weiter auf 4:0. In der 40. Minute verkleinerte Michael Schuler den Rückstand von Zuger Highlands auf 1:4. Lukas Hess (41. Minute) liess Zuger Highlands auf 2:4 herankommen.

Dank dem Treffer von Eric Ulli (45.) Reduzierte sich der Rückstand für Zuger Highlands auf ein Tor (3:4). TSV Unihockey Deitingen baute die Führung in der 49. Minute (Tobias Eyer) weiter aus (5:3). Der Anschlusstreffer für Zuger Highlands zum 4:5 kam in der 57. Minute. Verantwortlich dafür war Jan Hürlimann.

Zum Ausgleich für Zuger Highlands traf Michael Schuler in der 57. Minute. In der 60. Minute schoss Reto Flütsch Zuger Highlands in Führung. Es war der Siegtreffer.

Michael Schuler mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Zuger Highlands: Das Spiel wird Michael Schuler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Reto Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Sandro Niederberger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Stephan Affolter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Lukas Hess zum besten Spieler von Zuger Highlands gekürt. Bei TSV Unihockey Deitingen wurde diese Ehre Stephan Affolter zuteil.

Zuger Highlands verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Zuger Highlands spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Lions Konolfingen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

TSV Unihockey Deitingen rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. TSV Unihockey Deitingen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SV Waldenburg Eagles an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.