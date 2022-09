Unihockey – Herren UPL SV Wiler-Ersigen setzt Siegesserie auch gegen Zug United fort SV Wiler-Ersigen reiht Sieg an Sieg: Gegen Zug United hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 10:0.

(chm)

In der 17. Minute war es an Michal Dudovic, SV Wiler-Ersigen 1:0 in Führung zu bringen. Joonas Pylsy sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für SV Wiler-Ersigen. SV Wiler-Ersigen erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Gianluca Persici weiter auf 3:0.

Michal Dudovic baute in der 44. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen weiter aus (4:0). SV Wiler-Ersigen erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Deny Känzig weiter auf 5:0. Erneut Michal Dudovic baute in der 47. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen weiter aus (6:0).

SV Wiler-Ersigen erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Yannis Wyss weiter auf 7:0. Noah Siegenthaler baute in der 56. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen weiter aus (8:0). Tobias Känzig baute in der 56. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen weiter aus (9:0). Yannis Wyss schoss das 10:0 (57. Minute) für SV Wiler-Ersigen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Michal Dudovic mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel wird Michal Dudovic mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich mit je zwei Punkten Yannis Wyss (Tore: 2, Assists: 0), Deny Känzig (Tore: 1, Assists: 1), Gianluca Persici (Tore: 1, Assists: 1), Joonas Pylsy (Tore: 1, Assists: 1), Noah Siegenthaler (Tore: 1, Assists: 1), Jan Ziehli (Tore: 0, Assists: 2) und Marco Louis (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Tim Mock zum besten Spieler von Zug United gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Joel Lahti zuteil.

SV Wiler-Ersigen verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. SV Wiler-Ersigen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen HC Rychenberg Winterthur (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (25. September) (17.00 Uhr, AXA Arena Winterthur).

Zug United rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel trifft Zug United in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte UHC Uster. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (25. September) (19.15 Uhr, Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug).

