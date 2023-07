Energiewende So steht es in Kestenholz mit dem Bau von Solaranlagen Eine Zwischenbilanz in Sachen Solarenergie in der Gemeinde Kestenholz.

Photovoltaik-Anlagen sind zwar begehrt. Um die Energiewende zu schaffen, muss aber noch viel Potenzial genutzt werden. Peter Schneider / KEYSTONE

(chm)

Der Kanton Solothurn hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Solarboom erlebt. Wer heute eine Solaranlage auf sein Dach stellen will, muss Wartezeiten von meist mehr als einem halben Jahr in Kauf nehmen, weil die Nachfrage so hoch ist. Auch auf dem Gebiet der Gemeinde Kestenholz sind seit 2021 mehrere Anlagen dazugekommen.

Total sind in Kestenholz heute 42 Solaranlagen registriert, die Strom produzieren. Sie haben eine Produktionsleistung von ungefähr 2,1 Gigawattstunden (GWh), wie aus Daten des Bundesamts für Energie hervorgeht. Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von rund 261 Einfamilienhäusern mit Wärmepumpen. Die erste Anlage in Kestenholz wurde im Jahr 2011 registriert.

Plus 46 Prozent im Schnitt

Die Solaranlagen, die in Kestenholz seit 2021 installiert und gemeldet wurden, können Strom für rund 20 Einfamilienhäuser mit Wärmepumpen produzieren (0,2 GWh). Das ist eine Steigerung um 8,5 Prozent in rund zwei Jahren.

Im kantonalen Vergleich ist das ein tiefer Wert. Die durchschnittliche Gemeinde hat ihre Solarleistung in zwei Jahren um rund 46 Prozent vergrössert, bei der Hälfte der Gemeinden sind es mehr als 30 Prozent. Es gibt jedoch auch Gemeinden, die ihre Solarleistung vervielfacht haben.

Hälfte der Gebäude sollten Solarstrom produzieren

Im Zuge der Energiewende hat der Bund auch ausgewertet, wie viel Solarstrom pro Gemeinde maximal produziert werden könnte. Dieses Potenzial ergibt sich aus der Fläche aller Dächer und Fassaden, die sich für Solarstrom-Anlagen eignen würden und beträgt in Kestenholz rund 25 Gigawattstunden. Im kantonalen Vergleich ist das wenig.

Von diesem theoretischen Potenzial hat Kestenholz rund 8,3 Prozent ausgenutzt. Der Durchschnitt aller Gemeinden liegt bei 4,2 Prozent. Am weitesten ist Neuendorf mit 20,4 Prozent. Damit die Energiewende gelingen kann, müsste das Potenzial der Gebäude zur Hälfte genutzt werden.

Die Auswertungen für diesen Artikel basieren auf Daten des Bundesamts für Energie (BFE). Im verwendeten Datensatz können Angaben zu Anlagen fehlen, die erst vor kurzem installiert oder gebaut wurden. Der Zubau wird somit unterschätzt.

Dieser Artikel ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden. Datenauswertung und Textvorlagen: Mark Walther und Stefan Trachsel