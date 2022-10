Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen setzt Siegesserie auch gegen Unihockey Luzern fort Olten Zofingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Unihockey Luzern hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 6:3.

(chm)

Den Auftakt machte Peter Flütsch, der in der 5. Minute für Unihockey Luzern zum 1:0 traf. Olten Zofingen glich in der 7. Minute durch Marvin Richner aus. Robin Koch erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Olten Zofingen.

Mit seinem Tor in der 18. Minute brachte Noel Schick Olten Zofingen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Samuel Schneiter baute in der 35. Minute die Führung für Olten Zofingen weiter aus (4:1). Olten Zofingen erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Marvin Richner weiter auf 5:1.

Simon Koller (44. Minute) liess Unihockey Luzern auf 2:5 herankommen. Joshua Jeffrey verkürzte in der 53. Minute den Rückstand von Unihockey Luzern auf 3:5. Das letzte Tor der Partie erzielte Timon Merian, der in der 60. Minute die Führung für Olten Zofingen auf 6:3 ausbaute.

Marvin Richner mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel wird Marvin Richner mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Samuel Schneiter mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Luzern: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Peter Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Peter Flütsch zum besten Spieler von Unihockey Luzern gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Marvin Richner zuteil.

Olten Zofingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 18 Punkte. Olten Zofingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Team Aarau (Rang 12). Die Partie findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

In der Tabelle verliert Unihockey Luzern Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat 13 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Luzern daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Lions Konolfingen. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (16.30 Uhr, Sporthalle Hofmatt 3 Meggen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.