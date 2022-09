Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen mit drei Punkten auswärts gegen Lions Konolfingen Sieg für Olten Zofingen: Gegen Lions Konolfingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 9:8.

(chm)

Dario Dolder eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Lions Konolfingen das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Olten Zofingen traf Marius Flury in der 9. Minute. Marvin Richner traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Olten Zofingen.

In der 17. Minute baute Marius Flury den Vorsprung für Olten Zofingen auf zwei Tore aus (3:1). Mit einem weiteren Tor sorgte Marius Flury in der 30. Minute für das 4:1 für Olten Zofingen. Yannick Glauser (31. Minute) liess Lions Konolfingen auf 2:4 herankommen.

Sven Hunziker baute in der 41. Minute die Führung für Olten Zofingen weiter aus (5:2). In der 42. Minute verkleinerte Janosch Bigler den Rückstand von Lions Konolfingen auf 3:5. Michel Geiser sorgte in der 44. Minute für Lions Konolfingen für den Anschlusstreffer zum 4:5.

In der 49. Minute traf Ivan Gäggeler für Lions Konolfingen zum 5:5-Ausgleich. Julian Berlinger brachte Olten Zofingen 6:5 in Führung (52. Minute). Robin Koch erhöhte in der 53. Minute zur 7:5-Führung für Olten Zofingen. Olten Zofingen erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Severin Merian weiter auf 8:5. In der 59. Minute verkleinerte Yannik Aeschlimann den Rückstand von Lions Konolfingen auf 6:8. Der Anschlusstreffer für Lions Konolfingen zum 7:8 kam in der 59. Minute. Verantwortlich dafür war Janosch Bigler.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (9:7) für Olten Zofingen stellte Severin Merian in Minute 60 her. Yannick Glauser erzielte in der gleichen Minute noch den Anschlusstreffer zum 8:9 für Lions Konolfingen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Severin Merian mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Olten Zofingen: Einen Traumtag hat Severin Merian mit fünf Punkten (Tore: 2, Assists: 3) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Eine ebenfalls starke Leistung haben Marius Flury mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Julian Berlinger mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Lions Konolfingen: Das Spiel wird Yannick Glauser mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Janosch Bigler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Ivan Gäggeler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Simon Liechti mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Olten Zofingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Olten Zofingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Unihockey Limmattal. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (16.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

Lions Konolfingen steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 4). Als nächstes trifft Lions Konolfingen auswärts mit Team Aarau (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (19.00 Uhr, Turnhalle Bläuen Niedererlinsbach).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.