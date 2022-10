Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen bezwingt auswärts Unihockey Schüpbach Olten Zofingen behielt im Spiel gegen Unihockey Schüpbach am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:3.

Den Auftakt machte Marius Flury, der in der 7. Minute für Olten Zofingen zum 1:0 traf. Olten Zofingen baute die Führung in der 11. Minute (Sven Hunziker) weiter aus (2:0). Die 16. Minute brachte für Unihockey Schüpbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Björn Sommer.

Olten Zofingen baute die Führung in der 19. Minute (Julian Berlinger) weiter aus (3:1). Dank dem Treffer von Thomas Steffen (21.) Reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Schüpbach auf ein Tor (2:3). Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Olten Zofingen stellte Marius Flury in Minute 27 her.

Olten Zofingen erhöhte in der 28. Minute seine Führung durch Julian Berlinger weiter auf 5:2. Den Schlussstand stellte Marco Wälchli in der 51. Minute her, als er für Unihockey Schüpbach auf 3:5 verkürzte.

Julian Berlinger mit drei Skorerpunkten

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel werden Julian Berlinger mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Samuel Schneiter mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Marius Flury mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Schüpbach: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Björn Sommer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Olten Zofingen von Rang 6 auf 4. Das Team hat 15 Punkte. Auf Olten Zofingen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team Unihockey Luzern, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

Unihockey Schüpbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Unihockey Schüpbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf Team Aarau (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

