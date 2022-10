Unihockey – Herren UPL Kantersieg für Favorit SV Wiler-Ersigen gegen Chur Unihockey SV Wiler-Ersigen holt gegen Chur Unihockey zuhause einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Sonntag gegen den Tabellenachten 10:4.

(chm)

SV Wiler-Ersigen ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war SV Wiler-Ersigen die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 6:1 aus. Im dritten Drittel vergrösserte SV Wiler-Ersigen die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 10:4.

Marc-André Vogt mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel werden Marc-André Vogt mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1), Noah Siegenthaler mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Deny Känzig mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Andrin Hollenstein mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Gianluca Persici mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Chur Unihockey: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Sandro Cavelti mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Aaro Helin mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Aaro Helin zum besten Spieler von Chur Unihockey gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Marc-André Vogt zuteil.

In der Tabelle liegt SV Wiler-Ersigen weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 20 Punkte. SV Wiler-Ersigen bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team Grasshopper Club Zürich. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

Chur Unihockey steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 8). Das Team hat sieben Punkte. Mit dem viertplatzierten HC Rychenberg Winterthur kriegt es Chur Unihockey als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, AXA Arena Winterthur).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.