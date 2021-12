Abstimmungen 2021 Holderbank (SO) hat 2021 drei Abstimmungen verloren So verlief das Jahr 2021 für Holderbank (SO) aus direktdemokratischer Sicht.

Dreizehn Mal wurden in Holderbank (SO) dieses Jahr Stimmzettel ausgezählt. (Bild: KEYSTONE) KEYSTONE

(chm)

Über dreizehn Vorlagen sind in der Schweiz 2021 abgestimmt worden. Die Gemeinde Holderbank (SO) hat davon zehn Abstimmungen gewonnen und drei verloren.

Verloren hat die Gemeinde bei den Abstimmungen über das Handelsabkommen mit Indonesien, das Covid-19-Gesetz 1 und das Covid-19-Gesetz 2.

Hier finden Sie eine Übersicht, wie Holderbank (SO) im Vergleich zur Schweiz abgestimmt hat:

Das Abstimmungsjahr 2021 war geprägt durch eine aussergewöhnlich hohe Stimmbeteiligung. Schweizweit lag sie bei 57.9 Prozent. Auch in Holderbank (SO) beteiligten sich mehr Menschen als üblich an den Abstimmungen, nämlich 55.9 Prozent. Der langjährige Durchschnitt für die Gemeinde liegt bei 49 Prozent (seit 1990).

Zur Solothurner Übersicht

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.