Unihockey – Herren UPL HC Rychenberg Winterthur verliert gegen Seriensieger SV Wiler-Ersigen SV Wiler-Ersigen setzt seine Siegesserie auch gegen HC Rychenberg Winterthur fort. Das 3:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Marco Louis traf in der 12. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für SV Wiler-Ersigen. Yannis Wyss sorgte in der 17. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für SV Wiler-Ersigen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Deny Känzig in der 20. Minute, als er für SV Wiler-Ersigen zum 3:0 traf.

Nach dem Spiel wurde Philipp Affolter zum besten Spieler von SV Wiler-Ersigen gekürt. Bei HC Rychenberg Winterthur wurde diese Ehre Daniel Keller zuteil.

SV Wiler-Ersigen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Im nächsten Spiel trifft SV Wiler-Ersigen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte Unihockey Basel Regio. Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

In der Tabelle verliert HC Rychenberg Winterthur Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat fünf Punkte. Für HC Rychenberg Winterthur geht es in einem Heimspiel gegen UHC Uster (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 7. Oktober statt (19.30 Uhr, AXA Arena Winterthur).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.