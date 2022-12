Unihockey – Herren UPL HC Rychenberg Winterthur bezwingt auswärts SV Wiler-Ersigen HC Rychenberg Winterthur gewinnt am Samstag auswärts gegen SV Wiler-Ersigen 6:5.

(chm)

Nils Conrad eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für HC Rychenberg Winterthur das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 11. Minute brachte Pascal Kern HC Rychenberg Winterthur mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 21. Minute brachte für SV Wiler-Ersigen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Gianluca Persici.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für HC Rychenberg Winterthur stellte Nils Conrad in Minute 27 her. Noah Püntener baute in der 29. Minute die Führung für HC Rychenberg Winterthur weiter aus (4:1). Marco Louis verkürzte in der 37. Minute den Rückstand von SV Wiler-Ersigen auf 2:4.

Claudio Mutter baute in der 39. Minute die Führung für HC Rychenberg Winterthur weiter aus (5:2). Pascal Kern baute in der 48. Minute die Führung für HC Rychenberg Winterthur weiter aus (6:2). Michal Dudovic (56. Minute) liess SV Wiler-Ersigen auf 3:6 herankommen.

Marco Louis (58. Minute) liess SV Wiler-Ersigen auf 4:6 herankommen. SV Wiler-Ersigen kam in der 60. Minute noch auf 5:6 heran, als Andrin Hollenstein traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Marco Louis mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für HC Rychenberg Winterthur: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Nils Conrad mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Pascal Kern mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Levin Conrad mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel wird Marco Louis mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Gianluca Persici mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Levin Conrad zum besten Spieler von HC Rychenberg Winterthur gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Marco Louis zuteil.

Unverändert liegt HC Rychenberg Winterthur auf Rang 6. Das Team hat 27 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es HC Rychenberg Winterthur zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Floorball Köniz. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (18. Dezember) (13.30 Uhr, AXA Arena Winterthur).

SV Wiler-Ersigen steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat 29 Punkte. Für SV Wiler-Ersigen geht es in einem Auswärtsspiel gegen Unihockey Basel Regio (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Januar statt (18.30 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.