Unihockey – Herren 1. Liga Favorit Olten Zofingen siegt klar gegen Team Aarau Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 12) ist Olten Zofingen am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Team Aarau gerecht geworden und hat zuhause 6:2 gewonnen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Team Aarau: Philippe Stark brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. In der 19. Minute traf Marvin Richner für Olten Zofingen zum 1:1-Ausgleich. Marvin Richner war es auch, der in der 22. Minute die 2:1-Führung für Olten Zofingen herstellte.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Olten Zofingen stellte Dean Gratwohl in Minute 43 her. Marius Flury baute in der 47. Minute die Führung für Olten Zofingen weiter aus (4:1). Dominic Studer (50. Minute) liess Team Aarau auf 2:4 herankommen.

Nochmals Marvin Richner baute in der 56. Minute die Führung für Olten Zofingen weiter aus (5:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mi. Stauffer in der 59. Minute, als er für Olten Zofingen zum 6:2 traf.

Marvin Richner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel wird Marvin Richner mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Luzius Mäder zum besten Spieler von Team Aarau gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Marvin Richner zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Olten Zofingen von Rang 3 auf 2. Das Team hat 45 Punkte. Olten Zofingen bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team Unihockey Limmattal. Das Spiel findet am Dienstag (24. Januar) statt (20.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat zwölf Punkte. Mit dem fünftplatzierten Unihockey Luzern kriegt es Team Aarau als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (22. Januar) statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.