Unihockey – Herren 1. Liga Favorit Lions Konolfingen siegt deutlich gegen TSV Unihockey Deitingen Lions Konolfingen holt gegen TSV Unihockey Deitingen zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenneunten 14:2.

(chm)

Lions Konolfingen ging im ersten Drittel mit 3:2 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Lions Konolfingen die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 10:2 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Lions Konolfingen die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 14:2.

Sven Schlüchter mit drei Skorerpunkten

Skorer für Lions Konolfingen: Das Spiel werden Sven Schlüchter mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1), Janosch Bigler mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Yannick Glauser mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Luca Nicola Bleiker mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Ivan Gäggeler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Marc Hofer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Nicolas Gottier mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Simon Liechti mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Stefan Tanner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Fabio Schinkelshoek mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Thomas Bieber zum besten Spieler von TSV Unihockey Deitingen gekürt. Bei Lions Konolfingen wurde diese Ehre Luca Nicola Bleiker zuteil.

Lions Konolfingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat 44 Punkte. Für Lions Konolfingen geht es daheim gegen Unihockey Luzern (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 21. Januar statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

TSV Unihockey Deitingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat 22 Punkte. TSV Unihockey Deitingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 5). Die Partie findet am 22. Januar statt (17.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.