Unihockey – Herren 1. Liga Erfolg für Olten Zofingen gegen Unihockey Limmattal Olten Zofingen behielt im Spiel gegen Unihockey Limmattal am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:5.

(chm)

Den Auftakt machte Louis Pfau, der in der 23. Minute für Unihockey Limmattal zum 1:0 traf. In der 26. Minute baute Moritz Wenk den Vorsprung für Unihockey Limmattal auf zwei Tore aus (2:0). Unihockey Limmattal erhöhte in der 28. Minute seine Führung durch Leandro Peraro weiter auf 3:0.

Unihockey Limmattal erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Andris Ladner weiter auf 4:0. Unihockey Limmattal erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Leandro Peraro weiter auf 5:0. Cyrill Suter verkürzte in der 45. Minute den Rückstand von Olten Zofingen auf 1:5.

Marvin Richner (46. Minute) liess Olten Zofingen auf 2:5 herankommen. Julian Berlinger verkürzte in der 50. Minute den Rückstand von Olten Zofingen auf 3:5. Der Anschlusstreffer für Olten Zofingen zum 4:5 kam in der 60. Minute. Verantwortlich dafür war Marius Flury.

In der Verlängerung entschied Olten Zofingen das Spiel für sich. Timon Merian traf in der 64. Minute zum 5:5.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Olten Zofingen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Marius Flury mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Samuel Schneiter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Limmattal: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Leandro Peraro mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Cyrill Suter zum besten Spieler von Olten Zofingen gekürt. Bei Unihockey Limmattal wurde diese Ehre Leandro Peraro zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Olten Zofingen von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Im nächsten Spiel trifft Olten Zofingen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Black Creek Schwarzenbach. Die Partie findet am 1. Oktober statt (15.30 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

In der Tabelle verliert Unihockey Limmattal Plätze und zwar von Rang 1 auf 2. Das Team hat zehn Punkte. Im nächsten Spiel trifft Unihockey Limmattal daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte Team Aarau. Die Partie findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.