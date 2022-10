Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher Erfolg für Bern Capitals gegen TSV Unihockey Deitingen Bern Capitals behielt im Spiel gegen TSV Unihockey Deitingen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 11:6.

(chm)

Bern Capitals ging im ersten Drittel mit 3:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Bern Capitals die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 5:1 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Bern Capitals die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:6.

Bester Skorer bucht drei Punkte

Skorer für Bern Capitals: Das Spiel werden Yannik Arm mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Sven Kummer mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Elia Garbely mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Pascal Ritter mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Emanuel Ninck mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Sebastien Wehrli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Timon Hansen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Das Spiel wird Marco Stüdi mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Nicola Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Thomas Bieber mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Tobias Eyer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Bern Capitals von Rang 8 auf 6. Das Team hat 17 Punkte. Bern Capitals tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Lions Konolfingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 19. November statt (19.30 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

TSV Unihockey Deitingen steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 7). Das Team hat 15 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es TSV Unihockey Deitingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn Unihockey Schüpbach (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am 19. November statt (16.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.