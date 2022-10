Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher 7:3-Erfolg für Unihockey Limmattal gegen TSV Unihockey Deitingen Unihockey Limmattal behielt im Spiel gegen TSV Unihockey Deitingen am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 7:3.

(chm)

Pascal Nater eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Unihockey Limmattal das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Limmattal stellte Andris Ladner in Minute 17 her. In der 18. Minute gelang TSV Unihockey Deitingen (Thomas Bieber) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 20. Minute baute Dominic Wieland den Vorsprung für Unihockey Limmattal auf zwei Tore aus (3:1). Die 24. Minute brachte für TSV Unihockey Deitingen den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Marco Stüdi. Unihockey Limmattal baute die Führung in der 28. Minute (Valentin Ladner) weiter aus (4:2).

Andris Ladner baute in der 37. Minute die Führung für Unihockey Limmattal weiter aus (5:2). Unihockey Limmattal erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Julian Geiser weiter auf 6:2. In der 48. Minute verkleinerte Tobias Eyer den Rückstand von TSV Unihockey Deitingen auf 3:6. Valentin Ladner schoss das 7:3 (56. Minute) für Unihockey Limmattal und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Andris Ladner mit drei Skorerpunkten

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel werden Andris Ladner mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Valentin Ladner mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Julian Geiser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Marco Stüdi (Tor: 1, Assist: 0), Thomas Bieber (Tor: 1, Assist: 0), Tobias Eyer (Tor: 1, Assist: 0), Nicola Siegenthaler (Tor: 0, Assist: 1) und Sandro Aeschbacher (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle liegt Unihockey Limmattal weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 24 Punkte. Unihockey Limmattal bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team Lions Konolfingen. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

TSV Unihockey Deitingen rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 6. Das Team hat 15 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es TSV Unihockey Deitingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn Black Creek Schwarzenbach (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.