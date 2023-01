Unihockey – Herren 1. Liga Aussenseiter Zuger Highlands gewinnt gegen Olten Zofingen Überraschung bei Zuger Highlands gegen Olten Zofingen: Der Tabellenneunte (Zuger Highlands) hat am Sonntag auswärts den Tabellendritten 5:4 besiegt.

Das erste Tor der Partie fiel für Olten Zofingen: Mi. Stauffer brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. In der 13. Minute baute Robin Koch den Vorsprung für Olten Zofingen auf zwei Tore aus (2:0). Dank dem Treffer von Daniel Uhr (27.) reduzierte sich der Rückstand für Zuger Highlands auf ein Tor (1:2).

Gian Caprez glich in der 29. Minute für Zuger Highlands aus. Es hiess 2:2. In der 33. Minute war es an Severin Merian, Olten Zofingen 3:2 in Führung zu bringen. In der 35. Minute traf Daniel Meier für Zuger Highlands zum 3:3-Ausgleich.

In der 40. Minute war es an Marius Flury, Olten Zofingen 4:3 in Führung zu bringen. Zuger Highlands glich in der 54. Minute durch Daniel Uhr aus. In der Verlängerung entschied Zuger Highlands das Spiel für sich. Das 5:4 erzielte Sandro Niederberger in der 64. Minute.

Daniel Uhr mit drei Skorerpunkten

Skorer für Zuger Highlands: Das Spiel werden Daniel Uhr mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Daniel Meier mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Gian Caprez mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Olten Zofingen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Marius Flury mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Mi. Stauffer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Daniel Meier zum besten Spieler von Zuger Highlands gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Mi. Stauffer zuteil.

Zuger Highlands liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat 25 Punkte. Zuger Highlands trifft im nächsten Spiel daheim auf Team Aarau (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

In der Tabelle liegt Olten Zofingen weiterhin auf Rang 3. Das Team hat 46 Punkte. Olten Zofingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Unihockey Limmattal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (24. Januar) statt (20.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

