Abstimmung Aeschi (SO) entscheidet sich knapp für das Filmgesetz Hier finden Sie alle Resultate zum Eidgenössischen Abstimmungssonntag in der Gemeinde Aeschi (SO).

Die Ergebnisse in Aeschi (SO): 53.3 Prozent Ja zum Medienpaket

(chm)

Ja zum Filmgesetz in Aeschi (SO): Eine relativ knappe Mehrheit von 53.3 Prozent der Stimmenden befürwortete die Vorlage.

Die Gemeinde Aeschi (SO) hat knapp Nein gesagt zum Transplantationsgesetz, und zwar mit 54 Prozent der Stimmen.

Über die Organtransplantation war zuletzt am 7. Februar 1999 abgestimmt worden, als das Stimmvolk über einen Verfassungsartikel zur Transplantationsmedizin entscheiden konnte. Aeschi (SO) lehnte den Artikel damals als eine von nur drei Gemeinden ab. Das Resultat in Aeschi (SO) lautete 83.4 Prozent Ja. Schweizweit stimmten 87.8 Prozent Ja.

Die klare Mehrheit der Abstimmenden in Aeschi (SO) hat zum Frontex-Ausbau Ja gestimmt. Mit einem Ja-Anteil von 69.2 Prozent befürwortet die Gemeinde die Vorlage.

Zum Schengen-Abkommen sagten die Stimmberechtigten von Aeschi (SO) 2008 mit 58.8 Prozent Ja. Zur Übernahme der EU-Waffenrichtlinie im Rahmen von Schengen lautete das Resultat in der Gemeinde vor drei Jahren 50.5 Prozent Nein. Beide Vorlagen nahm das Schweizer Stimmvolk an.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.