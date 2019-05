Zwischen Sonntag und Mittwoch hat eine noch unbekannte Täterschaft die Fassade des alten Munitionsmagazins neben dem Forsthaus an der Engelbergstrasse im Wald bei Starrkirch-Wil grossflächig versprayt. Mehrmals wurde dabei das Symbol (Tag) «501» in verschiedenen Grössen angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen, hat die Bürgergemeinde Starrkirch-Wil eine Belohnung von 800 Franken ausgesetzt.



Es ist nicht ausgeschlossen, dass die gleiche Täterschaft für ähnliche Sachbeschädigungen in der Region in Frage kommt, die in letzter Zeit festgestellt wurden. Wer sachdienliche Angaben zu den Verursachern machen kann, ist gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 062 311 80 80).