Feuer gelöscht Brand in Schreinerei und Asylunterkunft in Lohn-Ammannsegg: drei Personen im Spital In Lohn-Ammannsegg mussten am Dienstag mehrere Personen aus einem brennenden Gebäude gerettet werden. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Brandursache ist unklar.

Am Dienstagvormittag, 21. September 2021, wurde der Kapo Solothurn ein Brand an der Solothurnerstrasse in Lohn-Ammannsegg gemeldet. Mehrere Personen befanden sich dabei noch im Gebäude. Die ausrückende Feuerwehr konnte sie retten und den Brand löschen, wie die Kapo mitteilt.

Auch ein Helikopter war im Einsatz. Kapo Solothurn

Auch Asylunterkunft im Gebäude

Das Mehrfamilien- und Gewerbehaus ist vorübergehend nicht bewohnbar. Des Weiteren befand sich auch eine Asylunterkunft im Gebäude. Mehrere Personen wurden vor Ort ärztlich untersucht, drei Personen wurden zur Kontrolle in Spitäler gebracht. Ernsthaft verletzt wurde allerdings niemand.

Das Feuer konnte gelöscht werden. Kapo Solothurn

Für die Bewohner wird nun eine Unterbringung durch die Gemeinde organisiert, so die Kapo weiter. Die Solothurnerstrasse war bis kurz nach 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Feuerwehr und Polizei in Lohn im Einsatz. Kapo Solothurn

Rettungshelikopter und Ambulanzen

Für die Abklärung der Brandursache stehen die Spezialisten der Brandermittlung im Einsatz. Vor Ort standen mehrere Patrouillen der Polizei Kanton Solothurn, mehrere Ambulanzen, ein Rettungshelikopter sowie die Feuerwehren Lohn-Ammannsegg und Biberist im Einsatz.