Fachhochschule Nordwestschweiz Hochschule für Angewandte Psychologie vergibt 165 Bachelor- und Master-Diplome 120 Bachelor- und 45 Master-Absolvierende der Hochschule für Angewandte Psychologie konnten ihr Diplom entgegennehmen. Die Feier fand im kleinen Rahmen auf dem Campus statt, für die Angehörigen gab es einen Live-Stream.

Die Diplomfeier wurde übertragen. Zvg

Tanja Manser, Direktorin der Hochschule, sprach den Absolvierenden ihre Gratulation aus und betonte: «Sie haben Ihre Abschlussarbeiten unter erschwerten Bedingungen durchgeführt und an die veränderten Bedürfnisse der Unternehmen in der Pandemie angepasst.» Eine Ressource hierfür sei sicherlich die fundierte Ausbildung, eine andere aber auch die Flexibilität, Kreativität und Innovationsstreben der Studierenden gewesen. «Darauf dürfen Sie besonders stolz sein», sagte Manser an der Feier vom 7. September.

Direktorin Tanja Manser sprach zu den Absolventinnen und Absolventen. Zvg

Anschlussfähige Psychologie braucht die Welt

Die Diplomrede hielt Stefan Heer, der als CEO von Leadnow die Führungskompetenz seiner Kunden stärkt. Er berichtete, wie er nach zehn Berufsjahren als Elektroingenieur beschloss, Psychologie zu studieren: «Unsere Welt braucht Psychologie. Wir Psychologen sollten unsere Rollen jedoch geschickt wählen, damit uns die Welt auch zuhört.»

Er gratulierte den Diplomandinnen und Diplomanden zum erfolgreichen Abschluss und wünschte ihnen Erfolg und Lust beim Suchen und Finden anschlussfähiger Rollen.

Ausgezeichnete Bachelorarbeit zu virtueller Kooperation

Im Rahmen der Diplomfeier wurden die besten Abschlussarbeiten gewürdigt. Raphael Gschwend erhielt den Preis für die beste Bachelorarbeit. Darin verglich er gemäss Medienmitteilung zwei virtuelle Kollaborationsplattformen der SBB, zeigte deren Stärken und Schwächen auf und leitete konkrete, wertvolle Empfehlungen für die Weiterentwicklung ab.

Beste Masterarbeit behandelt hochaktuelles Thema

Der Preis für die beste Masterarbeit ging an Sandro Fernandes, der die Umsetzung der neuartigen Arbeitsform Holokratie beim Dienstleistungsunternehmen PostNetz untersuchte. Er zeige die Spannungsfelder auf, vor denen Organisationen wie auch die einzelnen Mitarbeitenden stehen würden, wenn die Bedeutung von Selbstorganisation erhöht wird und bisherige hierarchische Strukturen hinterfragt und abgebaut werden.

Die Feier wurde musikalisch umrahmt. Zvg

Musik und Apéro

Musikalisch umrahmt wurde die Diplomfeier durch das Cello Duo Lumena. Auf einen gemeinsamen Apéro wurde aufgrund der aktuellen Lage verzichtet. Dafür erhielten alle Diplomandinnen und Diplomanden eine reich gefüllte Apéro-Tasche für eine anschliessende Feier im kleineren Kreis. (bey)