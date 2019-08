Volker Maier wurde per 1. Januar 2019 zum Chefarzt der Allgemeinen Inneren Medizin am Bürgerspital ernannt. Im Mai 2019 wurden die Klinik für Allgemeine Innere Medizin und das Interdisziplinäre Notfallzentrum schliesslich unter der Co-Leitung von Volker Maier und Gregor Lindner zur Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin vereint. Die gemeinsame Klinikführung erlaubt, dass Maier für seine zusätzliche Aufgabe als ärztlicher Direktor genügend Kapazität haben wird. Die Kombination mit klinischer Tätigkeit in einem Teilzeitpensum habe sich in der Vergangenheit bewährt, weil der ärztliche Direktor so auch weiterhin nah am Puls des Kerngeschäfts des Spitals ist, schreibt die soH. Die bisher der ärztlichen Direktion angegliederten Querschnittsbereiche – die Institute für Medizinische Radiologie, Labormedizin und Spitalpharmazie sowie der Rettungsdienst – werden ab 1. Januar 2020 dem CEO unterstellt sein. (szr)