Bereits vor zweieinhalb Wochen brannte es in Egerkingen. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus mit Gewerbe im Erdgeschoss in der Nähe des Bahnhofs. Damals mussten mehrere Personen evakuiert und in Notunterkünfte gebracht werden. Mittlerweile hätten alle Betroffenen diese Notunterkünfte wieder verlassen und in unbefristete Wohnungen einziehen können, sagt Johanna Bartholdi dazu.