Egerkingen Autolenker missachtet Verkehrsregeln und flüchtet vor der Polizei In Egerkingen hat ein unbekannter Autolenker die Verkehrsregeln missachtet und entzog sich im Anschluss einer Polizeikontrolle. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Flüchtige stellte sein Auto ab und flieh zu Fuss von der Polizei. KaPo Solothurn

Am Samstagabend war eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn kurz nach 23 Uhr in Egerkingen auf der Bahnhofstrasse unterwegs. Als ein unbekannter Autolenker in einem schwarzen BMW 528i das Patrouillenfahrzeug erblickte, bog er unmittelbar in die Zentrumsstrasse ein und missachtete dabei das Signal «Einfahrt verboten» (Einbahnstrasse).

Im Anschluss verliess der unbekannte Lenker das Fahrzeug und entzog sich der Polizeikontrolle, indem er davonrannte. Am Fahrzeug konnten relativ frische Unfallspuren festgestellt werden. Es wurde sichergestellt.

Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet und sucht dafür Zeugen. Personen, die am Samstagabend Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem beschriebenen Vorfall stehen könnten oder nähere Angaben zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen zu melden, Telefon 062/311*94*00. (nbl)