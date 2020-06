Drei Schülerinnen wurde es schlecht - Schule evakuiert

Sowohl Ambulanzen, als auch Polizei und Feuererwehr waren vor Ort. Auslöser des Grossalarms war laut Bachtelen-Gesamtleiter Charly Diethelm der Umstand, dass es gleich drei Mädchen einer Wohngruppe kurz hintereinander schlecht wurde.

Dies führte einerseits zum medizinischen Aufgebot für die drei Betroffenen, anderseits auch zur Evakuierung des Bachtelen, weil zunächst befürchtet wurde, dass eventuell Chemikalien aus dem Schwimmbad entwichen sein könnten.

Was allerdings laut Schilderung von Diethelm nicht der Fall war. «Wir haben alle möglichen Ursachen untersucht und nichts gefunden», erklärt er. Somit konnte am Nachmittag der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Auch alle drei betroffenen Teenager seien wieder wohlauf, berichtet der Bachtelen-Leiter mit spürbarer Erleichterung. Sie werden jetzt befragt, ob sie allenfalls selber schädliche Substanzen konsumiert hätten. (at.)