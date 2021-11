Biberist Kollision zwischen Auto und Lieferwagen – die Polizei sucht Zeugen Vor dem Restaurant Giovanni's in Biberist sind am Mittwoch ein Volvo und ein VW-Transporter zusammengeprallt. Verletzt wurde niemand. Wegen unterschiedlicher Aussagen sucht die Polizei Zeugen.

Bild von der Unfallstelle an der alten Gerlafingenstrasse in Biberist. Kantonspolizei Solothurn

Am Mittwoch, 24. November, kam es um 15.30 Uhr auf der alten Gerlafingenstrasse in Biberist, vor dem Restaurant Giovanni's, zu einer Kollision zwischen einem weissen Volvo und einem weissen VW-Transporter. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung.

Beiden Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand. Weil beide beteiligten Fahrzeuglenker unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Zeugen.

Personen, welche diesen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen in Verbindung zu setzen, Telefon: 032 654 39 69.