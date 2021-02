Bettlach Garagendach brannte – Feuerwehr konnte Vollbrand verhindern Der Brand eines Neubaus an der Bielstrasse veranlasste die Feuerwehr Solothurn am Samstagabend zu einem Löscheinsatz. Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

In Bettlach brannte am Samstagabend die Fassade und das Dach eines Neubaus. Kapo Solothurn

mma

In Bettlach musste die Feuerwehr am Samstagabend ausrücken. An der Bielstrasse brannte die Aussenfassade und ein Teil der Dachkonstruktioneines Garagenneubaus, so berichtet die Kantonspolizei Solothurn am Sonntagmorgen in einer Mitteilung.

Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Sie verhinderte mit ihrem Löscheinsatz eine Ausweitung des Brandes auf die Holzkonstruktion des Neubaus. Die Ursache des Feuers sei aktuell noch unklar, Spezialisten den Polizei klären die nun ab.

Die Bielstrasse war wegen des Einsatzes am Samstagabend während rund zwei Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenhöhe lasse sich derzeit noch nicht näher beziffern.