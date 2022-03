Jahresergebnis 2021 Gewinnzunahme bei der Baloise Bank SoBa: Die gemeinsame Strategie von Bank und Versicherung trägt Früchte Die Baloise Bank SoBa mit Hauptsitz in Solothurn verzeichnet für das vergangene Jahr einen starken Gewinnzuwachs. Der Reingewinn stieg auf 23,8 Millionen Franken an.

Ist zufrieden: Jürg Ritz, Leiter der Baloise Bank SoBa. Hanspeter Bärtschi

Die Baloise Bank SoBa verzeichnete im vergangenen Jahr einen Reingewinnzuwachs von rund 30 Prozent auf 23,8 Millionen Franken (Reingewinn 2020: 18,5 Millionen Franken). Derweil die Bilanzsumme von 8,57 auf 8,64 Milliarden Franken nur leicht (+0,8 Prozent) zunahm.

Jürg Ritz, CEO der SoBa, zeigt sich zufrieden mit dem Geschäftsverlauf: «Unsere gemeinsame Strategie von Bank und Versicherung generiert einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden und wir konnten dank dieses guten Zusammenspiels unser Wachstum erneut beschleunigen.»

Der starke Gewinnzuwachs sei dem strategischen Wachstum im Kommissionsgeschäft (2,8 Millionen Franken), dem tieferen Zinsaufwand (-4 Millionen Franken) und dem höheren Geschäftserfolg (+6,5 Millionen Franken) zu verdanken.

Dank des Kreditwachstums und günstigerer Refinanzierung steigt der Brutto-Zinserfolg um 1,7 Prozent, wie es weiter heisst. Die deutliche Wachstumsbeschleunigung im Private Banking erhöht den Kommissions- und Dienstleistungserfolg um 13 Prozent.

«Wertberichtigungen für nicht gefährdete Forderungen»

Das Brutto-Zinsergebnis konnte – trotz historisch tiefen Marktzinsen – durch starkes Wachstum im Kreditgeschäft und tieferen Refinanzierungskosten gesteigert werden (+1,7 Prozent). Das Netto-Zinsergebnis fiel im Vorjahresvergleich um 4,7 Prozent tiefer aus.

Dieser Rückgang ist gemäss Mitteilung der einmaligen Bildung von sogenannten «Wertberichtigungen für nicht gefährdete Forderungen» in der Höhe von 5,3 Millionen Franken geschuldet. Diese mussten im 2021 aufgrund neuer regulatorischer Vorschriften gebildet werden. Die Kreditrisikoentwicklung ist auch im 2021 sehr gut.

Vermögensverwaltungsverwaltung ist ein wichtiger Wachstumsmotor

Die Bank verzeichnet erneut ein starkes Wachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft. Insbesondere die Steigerung der Anzahl Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate auf neu 4315 (+34 Prozent) zeige die Vorteile der schweizweit einzigartigen Kombination aus Bank und Versicherung und die Vernetzung der Themen Vorsorge und Vermögen.

In Zusammenarbeit mit der Versicherung und der schweizweiten Ausrichtung des Geschäfts konnte das Net New Money Depotvolumen in der Berichtsperiode marktbereinigt um 315 Millionen Franken gesteigert werden. Das Hypothekarvolumen wurde um 210 Millionen Franken ausgeweitet.

Kommissionsgeschäft als «Keydriver» des Gewinnzuwachses

Der Ausbau des Private Bankings und die Nationalisierung gemeinsam mit Baloise seien die Haupttreiber für das substanzielle Wachstum im Kommissionsgeschäft. Der Kommissionserfolg nahm im Vergleich zum Vorjahr um 13,2 Prozent auf 24 Millionen Franken zu. Im Vorjahresvergleich konnte der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft um 29,1 Prozent auf 21,4 Millionen Franken gesteigert werden.

Der Geschäftsaufwand sank im Berichtsjahr um 0,9 Millionen Franken (-1,3 Prozent) und der Personalaufwand um 4,2 Prozent, während der Sachaufwand um 5,2 Prozent zunahm. Der Wegfall der einmaligen Rückstellungen aus dem Vorjahr für den Umbau der Bank in ein schweizweites Vertriebsmodell und für tiefere Abschreibungsaufwände hätten zu einem um 31,3 Prozent höheren Geschäftserfolg im Berichtsjahr geführt. (mgt/bey)