Am Sonntagmorgen, 30. Juni 2019, um zirka 6.20 Uhr, war ein Automobilist von Niedergösgen herkommend in Richtung Olten unterwegs. Auf der Oltnerstrasse in Obergösgen prallte er in zwei Inselleuchtpfosten, anschliessend in ein parkiertes Auto und schliesslich frontal in einen Lichtkandelaber. Dort kam das total beschädigte Auto schliesslich zum Stillstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte in der Folge ein positives Resultat. Die Polizei nahm dem 24-jährigen Angolaner dessen Führerausweis ab. Er blieb unverletzt, wurde aber dennoch zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht.