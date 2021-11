Autobahn A5/Nennigkofen Kollision im Lüsslingentunnel - Rettungshelikopter im Einsatz Auf der Autobahn A5 kollidierte im Lüsslingentunnel am Samstagmorgen ein Motorradfahrer mit dem Heck eines Lastwagenanhängers. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. zvg

Am Samstag, 13. November, kurz nach 10 Uhr, war ein Autofahrer auf der Normalspur der Autobahn A5 unterwegs in Richtung Verzweigung Luterbach. Dabei leitete er im Lüsslingentunnel ein Bremsmanöver ein und stoppte sein Fahrzeug bis zum Stillstand. Der ihm folgende Lastwagen mit Anhänger konnte eine Kollision mit dem Auto verhindern. In der Folge kollidierte allerdings ein Motorradfahrer mit dem Heck des Lastwagenanhängers. Dabei wurde er schwer verletzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Ambulanzteam, wurde der Motoradlenker mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein Spital geflogen. Aufgrund dieses Ereignisses war die Autobahn A5 zwischen Grenchen und Solothurn während zirka vier Stunden nur teilweise befahrbar oder musste zeitweise ganz gesperrt werden. Dies hatte entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge. (has)