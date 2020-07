Zurück zum Präsenzunterricht: Uni Freiburg setzt auf Maskenpflicht und die Corona-App

(wap) Die erste Reihe im Hörsaal bleibt leer, nur jeder zweite Platz wird besetzt. So sieht es das auf der Internetseite der Uni aufgeschaltete Schutzkonzept vor, das ab dem 1. August gilt. Können die Abstände nicht eingehalten werden, besteht Maskenpflicht. Weiter wird die Installation der SwissCovid-App empfohlen.

Am Montag hat der Kanton Luzern mitgeteilt, dass nach den Sommerferien an Berufsschulen und Gymnasien eine Maskenpflicht eingeführt wird. Laut einem Bericht von SRF ziehen auch weitere Kantone die Einführung eines Maskenobligatoriums in Erwägung. Dies sind Zürich, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Baselland, Obwalden, Freiburg, Neuenburg und Wallis.