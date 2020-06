Zürcher Sicherheitsdirektorin: An Demos sollen mehr als 300 Leute teilnehmen dürfen

(agl) Rykart und Sicherheitsdirektoren anderer Schweizer Städte wollen sich nun gemäss dem SRF Regionaljournal beim Bundesrat dafür einsetzen, dass an einer Demonstration mehr als 300 Menschen teilnehmen können. Müsse die Polizei Demonstrierende durchzählen und allenfalls einkesseln müsse, dann wäre das «das Gegenteil von dem, was gesundheitspolitisch richtig ist», so Rykart an der Sitzung des Zürcher Stadtparlaments vom Mittwoch.

Rykart wurde zuvor von bürgerlichen Politikern kritisiert, nachdem am Pfingstmontag eine Demonstration zur Unterstützung der «Black Lives Matter»-Bewegung von der Polizei geduldet wurde. Dies sei verhältnismässig gewesen, sagte Rykart am Mittwoch.