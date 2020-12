Zürcher Regierung: Behutsames Vorgehen gegen Verbreitung des Virus ist gescheitert

Als die Zahl der Infektionen und der Hospitalisierungen sank, war Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) die erste, die einen beschleunigten Ausstieg aus dem Lockdown forderte. Die Zürcher Regierung verlangte dann auch, dass der Bundesrat die ausserordentliche Lage schnell beende und Kompetenzen wieder an die Kantone abtreten. Im Sommer waren die Infektionszahlen tief. Die Probleme setzten ein, als sich im Herbst die zweite Welle ankündigte.

Im Frühling war man in Bundesbern noch des Lobes voll über die Kantonalzürcher Exekutive. Die Zusammenarbeit im Lockdown verlief reibungslos. Die Stadt Zürich war an den sonnigen Ostertagen 2020 wie ausgestorben.

Es gibt im Siebnergremium eine Mehrheit, die dafür ist, nichts zu überstürzen. Untypischerweise sind unter den vier Regierungsräten, die auf die Bremse treten, zwei Sozialdemokraten. Die SP ist die Partei, welche am lautesten Restriktionen zur Eindämmung der Seuche fordert. In der Zürcher Regierung vertreten ihre Exponenten aber eine andere Position.

Was ist los mit dem Kanton Zürich? Warum ist er so langsam mit der Verhängung schärferer Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus? Warum muss der Bundesrat der Wirtschaftslokomotive des Landes Beine machen? Döst der Zürcher Regierungsrat vor sich hin?

Sicherheits- und Sozialdirektor Mario Fehr (SP) beschwor den «Zürcher Weg»: möglichst wenige Einschränkungen, die aber strikt überwacht werden. Appelle an die Selbstverantwortung. Augenmerk auf die sozialen Folgen. An den Medienkonferenzen redet Fehr oft von Einsamen, Suchtkranken, Suizidgefährdeten, von Opfern häuslicher Gewalt. Diese Gruppen litten unter den Restriktionen besonders, betont Fehr. Darum plädiert er für zurückhaltende Eingriffe.

Für manche Beobachter der Zürcher Politik unfassbar ist es, dass Justizdirektorin Jacqueline Fehr eine ähnliche Position einnahm. Fehr und Fehr kennen sich aus der gemeinsamen Zeit im Nationalrat. Freunde sind sie nicht. Ein Kadermann der Zürcher Verwaltung meint: «Die zwei mögen sich das Zahnweh nicht gönnen.» Beiden wird zugute gehalten, dass sie ihre Direktionen im Griff haben. Jacqueline Fehr gibt seit einiger Zeit die Querdenkerin. In ihrem Blog äusserte sie sich skeptisch zum Maskenzwang in öffentlichen Verkehrsmitteln. An anderer Stelle schrieb sie: