Zu wenig Kritik an Menschenrechts-Verletzungen: Österreich verbannt Saudi-Zentrum – nach Genf

Einquartiert ist es in einem Palast an nobler Adresse in Wien. Auch die Ziele sind edel. Das 2011 gegründete König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen Dialog (Kaiciid) versteht sich als Plattform zur Förderung des Friedens und Bekämpfung der Radikalisierung, als Ort der Begegnung von Politikern und Vertretern der Religionen. Finanziert wird die internationale Organisation grösstenteils von Saudi-Arabien, Träger sind auch Österreich und Spanien, der Vatikan hat Beobachterstatus. Eine multireligiöse Direktion leitet das Zentrum, in dem viele Professoren und Kosmopoliten mit Erfahrung in internationalen Organisationen arbeiten.Schon vor der Eröffnung sorgte das Zentrum in Österreich für Kontroversen: Ausgerechnet Saudi-Arabien, bekannt für notorische religiöse Intoleranz und schwere Menschenrechtsverletzungen, installiert ein Zentrum, das sich die Menschenrechte, insbesondere Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, auf die Fahne schreibt? Liberale Muslime befürchteten, unter dem Deckmantel des Dialogs könnten die Saudis in Österreich einen fundamentalistischen einschleusen.

Ein Reputationsrisiko für die Schweiz?

Jetzt verlässt das Kaiciid Wien und zieht gemäss österreichischen Medien nach Genf. Bestätigen mag dies weder das österreichische Aussenministerium noch das Kaiciid. Gemäss Insidern ist der Umzug aber beschlossene Sache. Das Schweizer Aussendepartement (EDA) sagt, es wisse Bescheid, dass das Zentrum eine Sitzverlegung nach Genf ins Auge fasse. Als internationale Organisation würde es unter das Gaststaatengesetz fallen und käme in den Genuss gewisser Annehmlichkeiten, wie sie etwa Botschaften zustehen. Kosten würden der Schweiz wegen des Zentrums aber keine erwachsen, sagt EDA-Sprecher Georg Farago. Für den Umzug müsste der Bundesrat grünes Licht geben. Die Frage, ob die Beherbergung der Saudi-Organisation ein Reputationsrisiko darstelle, mag das EDA nicht kommentieren.

Österreich hat diese Frage bereits mit «Ja» beantwortet. Im Juni des vergangenen Jahres hiess die Abgeordnetenkammer auf Antrag von SPÖ und FPÖ die Schliessung des Zentrums gut. Das Aussenministerium schickte sich an, diesen Beschluss umzusetzen. Bereits Anfang 2015 fand der damalige Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ): «Wir sollten aussteigen.» Das Zentrum schweige zu grundlegenden Menschenrechtsfragen.

Kein Wort zu Auspeitschungen

Den unmittelbaren Stein des Anstosses lieferte die erste Auspeitschung von Blogger Raif Badawi im Januar 2015. Der Blogger kassierte eine drakonische Quittung für seinen Einsatz für einen liberalen Islam. Das Kaiciid weigerte sich, die Strafe zu verurteilen. Auch zur drohenden Hinrichtung von Murtaja Quereris im letzten Jahr liess es sich nicht vernehmen. Der Teenager wurde 2014 im Alter von 13 Jahren verhaftet, weil er an einer Demonstration für Menschenrechte teilnahm. Das Regime hat die Todesstrafe unterdessen in eine 12-jährige Haftstrafe umgewandelt.

Quereris drohte gemäss dem «Spiegel» ursprünglich sogar die Höchststrafe: Köpfen mit anschliessender Kreuzigung des verstümmelten Körpers, weil er angeblich einer terroristischen Vereinigung angehöre. CNN publizierte ein Video, das zeigt, wie Quereris als 10-Jähriger an einer Velodemonstration mit rund 30 Kindern teilnahm. «Die Menschen wollen Menschenrechte», sagte er ins Megafon. Drei Jahre später wanderte das dafür ins Gefängnis.

Das Schweigen des König-Abdullah-Zentrums zu konkreten Menschenrechtsverletzungen ist Programm. Gemäss einem Mandat des Verwaltungsrats äussert sich das Kaiciid nicht zu Einzelfällen und einzelnen Ländern. «Das Kaiciid ist eine zwischenstaatliche Organisation», sagt Sprecherin Nayana Jayarajan. «Im Gegensatz zu Nichtregierungsorganisationen oder Interessenverbänden können wir weder verurteilen noch verteidigen beziehungsweise fürsprechen.»

Das aktive Wegschauen kommt in Österreich schlecht an. Seit Badawi öffentlich malträ­tiert wird, findet vor dem Zentrum in Wien wöchentlich eine Mahnwache mit statt, veranstaltet von den Grünen. Regelmässig unter die Menschenrechtsaktivisten mischt sich Nina Scholz. Die Politikwissenschaftlerin forscht zu den Themen Islam und Menschenrechte forscht. Das Kaiciid hält sie grundsätzlich für ein Feigenblatt: