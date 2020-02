Zerquetschte Finger und verletzte Polizisten: Armee probte Einsatz an Klimademonstration

Die Soldaten der Sanitätskompanie 6 leisteten im Januar einen Wiederholungskurs in Lausanne. Sie halfen bei der Jugendolympiade mit, standen bereit, verletzte Zuschauer und Sportler zu versorgen.

Für den 27. Januar – den Tag, an dem Brigadier Guy Vallat, die Truppe besuchte – dachte sich der zuständige Kommandant ein ganz besonderes Szenario aus. Der Name der Übung: «Nostro Clima». In dem fiktiven Szenario findet im Raum Lausanne eine Klimademonstration mit 600 Personen statt.

Die Übungsanlage war sehr nahe an der Realität, denn nur zehn Tage zuvor beging die Klimajugend in Lausanne ihr 1-Jahr-Jubiläum. Greta Thunberg sprach und mehrere tausend Schüler demonstrierten. Die Veranstaltung blieb friedlich.

Ganz anders das Szenario der Armee. In der Fantasie der Militärkader befanden sich in der Klimademo auch 100 gewaltbereite Aktivisten. Sie agieren «unorganisiert», «unvorhersehbar» und in «kleinen Gruppen». Es kommt zu einer «Strassenschlacht im Raum Lausanne», heisst es in einem Informationsaushang zur Übung, der dieser Zeitung vorliegt.

Demnach verfügten die gewaltbereiten Demonstranten «vermutlich über keine Schusswaffen». Beschrieben wird die Klimademo unter dem Titel: «Gegenseite».

Szenario: Polizisten prügeln Demonstranten spitalreif

Die gewaltbereiten Klimademonstranten versuchten im Szenario der Armee, «durch Störung der öffentlichen Ordnung Aufmerksamkeit für ihre Sache zu erregen». Die «spontanen Ausschreitungen» der gewaltbereiten Hundertschaft brachten die zivilen Behörden derart «an den Rand ihrer verfügbaren Mittel», dass sie von Soldaten im Wiederholungskurs unterstützt werden mussten.