Zehn Personen bei Lawinen im Wallis mitgerissen – prekäre Verhältnisse dauern an

Eine Lawine hatte sich am Samstag um 10.35 Uhr in Siviez VS gelöst und drei Personen mitgerissen. Rund drei Stunden donnerte eine weitere Lawine im selben Gebiet zu Tal. Sie riss fünf Personen mit sich. Schliesslich kam es in Arolla VS zu einem weiteren Lawinenniedergang, wobei zwei Personen vom Schnee verschüttet wurden.

Die Situation bleibe gefährlich, teilte die Walliser Kantonspolizei mit. Laut dem Schweizerischen Institut für Schnee und Lawinenforschung (SFL) sind vor allem Nordhänge von Lawinen bedroht. Der Aufbau der Schneedecke sei nicht mehr klar zu erkennen. Es könnten sich spontan Lawinen lösen.

Die prekären Verhältnisse dürften in den kommenden Tagen andauern. Die Situation könnte sich verschärfen, ist doch laut SRF Meteo am Sonntag und Montag mit einem kräftigen Föhnsturm in den Alpen zu rechnen. Lokal könnte es zu Orkanböen kommen.