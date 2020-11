Zahlen bleiben hoch: BAG meldet 9409 Neuansteckungen

(rwa) Nach 10'128 neu gemeldeten Ansteckungen am Donnerstag, sind es am Freitag 9409 Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt. Bei insgesamt 38'219 durchgeführten Tests heisst das: 24,6 Prozent der Tests waren positiv. Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Schweiz und Liechtenstein damit gesamthaft 211'913 positive Tests gemeldet worden.

Weiter meldet das BAG 231 Personen, die ins Spital verbracht werden mussten. Am Vortag waren es noch 399 gewesen. An den Folgen einer Covid-19-Erkrankung sind zwischen Donnerstag und Freitag 70 Personen verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg dadurch auf 2407.