Zahlen bleiben hoch: 98 neue Todesfälle und 5033 Neuansteckungen

(rwa) Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Mittwoch 5033 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz und in Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen bei 5625, gestern Dienstag bei 4275. In den letzten 24 Stunden wurden 45'828 Tests durchgeführt. Die Positivitätsrate liegt damit bei elf Prozent.

Weiter meldet der Bund für Mittwoch 292 neue Hospitalisierungen und 98 neue Todesfälle. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im Februar in der Schweiz und in Liechtenstein damit 6431 Personen gestorben.