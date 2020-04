Zahl der Neuansteckungen sinkt: Noch 254 neue Coronafälle innerhalb von 24 Stunden

(sku) In der Schweiz sind somit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 900 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Insgesamt verzeichnet die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein 25'834 laborbestätigte Fälle.

Die Schweiz weist damit eine der höchsten Inzidenzen in Europa auf — und zwar 301 Fälle pro 100'000 Einwohner. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind nach wie vor die Kantone Genf, Tessin, Waadt und Basel-Stadt am stärksten betroffen.