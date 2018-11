Ende September 2018 arbeiteten rund 312'000 ausländische Arbeitspendler in der Schweiz. Das sind 0,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Ein Jahresminus gab es letztmals im dritten Quartal 1998 (-0,7 Prozent).

Im Kanton Tessin, wo die Grenzgängerzahl schon seit Jahresbeginn rückläufig ist, betrug die Abnahme im dritten Quartal 4,1 Prozent, in der Nordwestschweiz 2,4 Prozent. Im Genferseeraum, der wichtigsten Grenzgängerregion, stagnierte der Bestand bei knapp 115'000 Personen.

In den anderen Gebieten nahm die Anzahl der Arbeitspendler aus dem Ausland zu, am deutlichsten im Espace Mittelland (+6,2 Prozent) und in der Zentralschweiz (+8,7 Prozent). Zahlenmässig fallen aber diese Regionen weniger stark ins Gewicht.