Yvonne Gilli ist die erste Präsidentin des Schweizer Ärzteverbandes

(agl) Gilli folgt auf Jürg Schlup, der nach acht Jahren an der Spitze der FMH auf eine erneute Kandidatur verzichtete. Mit Yvonne Gilli wird nun erstmals in dessen Geschichte eine Frau Präsidentin des Ärzteverbandes. Gilli war bereits Mitglied im Zentralvorstand und führt als Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin eine eigene Praxis in Wil (SG). Zudem war Gilli zwischen 2007 und 2015 Nationalrätin der Grünen.