"Als Vize-Präsident der CVP Schweiz trete ich per sofort zurück", wird Buttet in einer durch seinen Anwalt Andreas Meili versandten Medienmitteilung zitiert. "Ferner werde ich mich in eine ärztliche Kur begeben, um meinen Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen."

Nach seiner Genesung werde er sich mit der kantonalen Partei absprechen, ob er sein Mandat als Nationalrat weiterführe, hiess es in der Mitteilung. "Bis auf weiteres ziehe ich mich aus meinen gewählten Funktionen zurück."

Yannick Buttet gab zudem eine Entschuldigung ab: "Ich möchte mich zutiefst bei meiner Frau und meiner Familie und bei den Menschen entschuldigen, die durch mein unangemessenes Verhalten verletzt wurden, auch bei meinen Parteikollegen."

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass wegen des Walliser CVP-Nationalrats Ende November in Siders VS die Polizei ausrücken musste. Dort soll er bei seiner Ex-Geliebten so lange geklingelt haben, bis die Frau die Polizei rief.

Hier: Die Vorwürfe, die Reaktionen, das Wallis, die Debatte.