Der katholische Gemeindeleiter aus dem Entlebuch sprach unter dem Titel «Bürger in Uniform» zur Zuschauerschaft und speziell zu den rund 11 200 Rekruten, die am Montag in die RS eingerückt sind. Corradini redete über seine Dienstwaffe und die Frage, ob er sie im Notfall einsetzen würde. Er erinnerte sich an seine RS als Spitalsoldat und erzählte von den moralisch richtigen Einsätzen der Armee zugunsten der Friedenssicherung und weltweiter Hilfseinsätze. Das Auffälligste an seinem Auftritt: sein Tenu. Statt wie üblich in Anzug und Krawatte trat der verheiratete Vater dreier Kinder in seiner Offiziersuniform vor die Kameras.

Ein Mann in Armeeuniform, der über das staatliche Fernsehen dem Volk ins Gewissen redet, das kennt man sonst nur aus Militärdiktaturen oder historischen Filmaufnahmen. Entsprechend empört reagierte die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) auf den Auftritt. «Urs Corradini missbraucht das ‹Wort zum Sonntag› auf SRF für reinste Armeepropaganda. Ein solcher Auftritt in Uniform ist höchst problematisch, und es ist absolut unverständlich, warum SRF das überhaupt zugelassen hat», sagt GSoA-Sekretärin Judith Schmid. Kirche zu nah an der Armee? Auch der Historiker und Ex-Grünen-Nationalrat Jo Lang sieht den Auftritt kritisch. Den Zuger stört, dass Corradini bei seiner «Lobhudelei» auf den Einsatz der Armee für die Schwachen ausblende, dass Schweizer Soldaten immer wieder gegen Streikende oder Demonstranten eingesetzt worden seien. Zudem habe Corradini seine Ansprache einseitig an Militärdienstleistende gerichtet und all jene jungen Leute ausgeklammert, die sich für den «blauen Weg», also den zivilen Ersatzdienst entscheiden würden. «Ich habe in den letzten Jahren selten einen Offizier getroffen, der zur Armee ein derart distanzloses Verhältnis hat wie Feldprediger Corradini», sagt Lang. «Für die kriselnde Kirche stellt sich die Frage, ob es ihr guttut, einer angeschlagenen Armee so nahe zu stehen.» Das «Wort zum Sonntag» mit Urs Corradini in voller Länge: