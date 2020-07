Wird Martina Bircher die erste SVP-Präsidentin der Geschichte?

Der Wechsel in der Sprachregelung ist SVP-Vertretern sofort aufgefallen. Seit kurzem ist in der Korrespondenz der SVP nicht mehr nur von der Wahl des Parteipräsidenten die Rede. Sondern von der Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten.

Erhält die SVP ihre erste Präsidentin der Geschichte? Die Chancen sind intakt. Die Aargauer Nationalrätin Martina Bircher (36) ist auf der Liste von vier Kandidierenden zu finden, welche die Findungskommission erstellt hat. Mit den Nationalräten Roland Rino Büchel (SG, 54), Andreas Glarner (AG, 57) und Alfred Heer (ZH, 58).

Obwohl erst 2019 neu ins Parlament gewählt, scheint Bircher gegenüber den drei Männern einen kleinen Bonus zu haben, die über 50 Jahre alt sind. Sie scheue sich nicht vor «Knochenarbeit», schreibt sie selbst auf ihrer Homepage. So etwa, als sie sich von der kaufmännischen Lehre in der Maschinenindustrie über ein Betriebswirtschaftsstudium an der Fachhochschule zur Nationalrätin hocharbeitete.

Ehrgeizig, mit unbändigem Willen und Ellbogen

Bircher gilt als sehr ehrgeizige Politikerin mit unbändigem Willen, die ihre Ellbogen einsetzt, um Ziele zu erreichen. Seit 2014 ist sie als Gemeinderätin in Aarburg für das Ressort Soziales, Gesundheit und Jugend zuständig. Ihr politisches Gesellenstück lieferte sie ab, als sie die Spitex-Kosten in der Gemeinde halbierte. Sie schrieb die Leistungen öffentlich aus.

In der Findungskommission macht sich vor allem Ernst Hasler stark für Bircher, wie mehrere Quellen bestätigen. Fehlende Erfahrung auf nationaler Ebene und die mangelhaften Französisch-Kenntnisse sind ein Handicap für sie. Viele glauben zudem, sie hätte es in öffentlichen Diskussionen mit anderen Präsidenten schwer. Mit Nationalrat Franz Grüter würde ihr aber ein erfahrener Stabschef zur Seite stehen. Das Amt war vor kurzem neu geschaffen worden.

Die Findungskommission tagt am Montag zu Martina Bircher und zu Roland Büchel. Diese Kandidaturen kamen in den letzten Wochen zustande. Bircher wie Büchel wollen sie nicht bestätigen. Beide verweisen auf die Findungskommission.

Büchel: «Dann könnte die junge Generation übernehmen»