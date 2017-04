NFA steht eigentlich für die «Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen». Heute wird die Abkürzung meist verwendet für «Neuer Finanzausgleich». Damit werden die Zahlungen gemeint, mit denen die Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone gemildert werden. Vergessen geht dabei gerne, dass die Neuaufteilung des historisch gewachsenen Gefüges von Staatsaufgaben mindestens so bedeutsam war bei der Erarbeitung des NFA. Ziel war, die Aufgaben so zu entflechten, dass sie entweder dem Bund oder den Kantonen zugeordnet werden können. 17 Verbundaufgaben verblieben jedoch.