Winderwanderung gegen Klimawandel: Die WEF-Kritiker sind losmarschiert

(gb.) Klima-Aktivistinnen und Gegner des Weltwirtschaftsforums (WEF) starten am Sonntag ihren dreitägigen Protestmarsch von Landquart nach Davos. Sollten die Pläne der Aktivisten aufgehen, würden sie rechtzeitig zur Eröffnung des viertägigen Treffens der Elite aus Wirtschaft, Politik und Kultur am Dienstag in Davos eintreffen. Die Bündner Behörden haben den Demo-Umzug ab Landquart nur für Sonntag und Montag bewilligt. Ab Dienstag befürchten sie auf der einzigen Verbindungsstrasse zwischen Klosters und Davos dass diese blockiert würde und damit die Sicherheit gefährdet wäre.

Einen weiteren Dämpfer mussten die Aktivisten einstecken, als letzte Woche bekannt wurde, dass die Klima-Aktivistin Greta Thunberg nun doch nicht an der Winterwanderung teilnehmen wird.