Wieder leichter Anstieg: Das BAG meldet 21 Neuansteckungen mit dem Coronavirus

(mg) Nach gerade einmal 10 Neuansteckungen am Vortag, meldet das BAG nun am Dienstag 21 Fälle. Damit gibt es nun 30'618 laborbestätige Erkrankungen mit dem Coronavirus in der Schweiz und Liechtenstein. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind die Kantone Genf, Tessin, Waadt, Basel Stadt und Wallis am stärksten betroffen.